Науменков: для ЦСКА был самый сложный матч в плей-офф, надо менять игру

Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков поделился впечатлениями от победы в первом матче серии плей-офф с петербургским СКА (2:1).



«Мы просто не играли в свой хоккей. Сами себя поставили в такое положение, надо менять свою игру. Регулярку не вспоминали, она тут вообще ни при чем. Плей-офф – совсем другое дело. Пожалуй, сегодня самый сложный матч для нас в плей-офф. Хотя все сложные, сегодня, повторюсь, мы не играли так, как надо. Если бы гол Кетова засчитали? Немножко повезло нам, значит. Но сегодня повезло, завтра – может не повезти. Надо на пятаке жёстче работать. Разберем, тренеры подскажут», — приводит слова защитник официальный сайт КХЛ.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Гол СКА не засчитали из-за визуальной помехи. Бывает и такое Счёт не изменился, и ЦСКА довёл дело до первой победы в серии.