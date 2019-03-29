Бучневич: Василевский – лучший вратарь НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о лидерах «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Андрее Василевском и Никите Кучерове.



«Для меня Василевский — лучший вратарь лиги. А Кучер… Думаю, он доказывает, что сейчас является самым опасным игроком НХЛ. Немногим удаётся за сезон набрать 120 очков. И это не предел для него. Желаю ему дальнейших успехов, рад за своего соотечественника, что он сейчас доминирует в лиге», — цитируют Бучневича «Известия».

Также Павел оценил текущий сезон для «Рейнджерс».

«Плохо. Не выходим в плей-офф — опять не выполнили задачу. Хотя могли побороться. Что помешало? Реализация моментов. Этот компонент оставляет желать лучшего. Фавориты плей-офф? «Сан-Хосе» и «Нэшвилл».

Сборная? Не знаю. Буду думать, если вызовут. Но пока ничего не решил», — отметил Бучневич.

В 59 матчах на счету Бучневича 18 голов и 16 результативных передач при показателе полезности «-12».