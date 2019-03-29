«Оттава» — «Флорида»: Дадонов забросил 26-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» принимает «Флориду Пантерз». После первого периода счёт равный – 1:1.

Счёт уже на 30-й секунде встречи открыл российский форвард гостей Евгений Дадонов. Ассистентами выступили Александр Барков и Кейт Яндл.

Посмотреть видео гола Дадонова можно также на официальном сайте лиги.

Евгений прервал пятиматчевую безголевую серию. На его счету 64 очка в 78 матчах – 26 заброшенных шайб и 38 результативных передач при показателе полезности «-11». Дадонову осталось набрать одно очко до личного рекорда результативности – 65 баллов в прошлом сезоне.

«Флорида» с 78 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на 12 баллов от зоны плей-офф. «Пантеры» победили лишь раз в шести последних встречах.