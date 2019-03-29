Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину», у Овечкина «-2»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 3:2. «Ураганы» дважды вели в счёте, а незадолго до окончания основного времени действующие обладатели Кубка Стэнли вышли вперёд.

В составе «Вашингтона» отличились Бретт Конноли, Якуб Врана и Ник Дауд. У «Каролины» заброшенные шайбы на счету Нино Нидеррайтера и Уоррена Фёгеле.

На счету Евгения Кузнецова результативная передача, показатель полезности «+1» за 15.28 на льду. У Александра Овечкина «-2», 4 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 22.10. У Дмитрия Орлова «-1», бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 21.39.

На счету Андрея Свечникова 3 броска в створ и силовой приём за 16.44.

«Вашингтон» одержал третью победу кряду и со 100 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» (91) – седьмая.