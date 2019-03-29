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Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину», у Овечкина «-2»

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину», у Овечкина «-2»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 3:2. «Ураганы» дважды вели в счёте, а незадолго до окончания основного времени действующие обладатели Кубка Стэнли вышли вперёд.

В составе «Вашингтона» отличились Бретт Конноли, Якуб Врана и Ник Дауд. У «Каролины» заброшенные шайбы на счету Нино Нидеррайтера и Уоррена Фёгеле.

На счету Евгения Кузнецова результативная передача, показатель полезности «+1» за 15.28 на льду. У Александра Овечкина «-2», 4 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 22.10. У Дмитрия Орлова «-1», бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 21.39.

На счету Андрея Свечникова 3 броска в створ и силовой приём за 16.44.

«Вашингтон» одержал третью победу кряду и со 100 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» (91) – седьмая.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2 : 3
1:1, 1:0, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Нидеррайтер (Уильямс, Ахо) – 04:31 (5x5), 1:1 – Коннолли (Орпик) – 05:13 (5x5), 2:1 – Фёгеле (Фолк, Песке) – 32:30 (5x5), 2:2 – Врана (Кузнецов, Юус) – 41:35 (5x5), 2:3 – Дауд (Дженсен) – 55:04 (5x5)
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