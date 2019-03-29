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Гол Панарина принёс «Коламбусу» победу над «Монреалем» в игре года

Гол Панарина принёс «Коламбусу» победу над «Монреалем» в игре года
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома взял верх над «Монреаль Канадиенс» — 6:2. Канадская команда дважды выходила вперёд и дважды «жакеты» отыгрывались. В конце второго периода хозяев вперёд вывел Артемий Панарин. В третьем игровом отрезке «Коламбус» провёл ещё три результативные атаки.

В составе «Коламбуса» также отличились Дэвид Савар, Райлли Нэш и Брэндон Дубински, дубль оформил Оливер Бьёркстранд. У «Монреаля» голы на счету Бретта Кулака и Джеффа Питри.

Также на счету Панарина показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 16.47 на льду. Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.

«Коламбус» одержал третью победу кряду и по дополнительным показателям обошёл «Монреаль». У обоих команд по 90 очков, но у «жакетов» имеется встреча в запасе.

Шоу: матч с «Коламбусом» будет для «Монреаля» главной игрой года
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
6 : 2
0:1, 3:1, 3:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Кулак (Доми, Шоу) – 01:15 (5x5), 1:1 – Савар (Дубински, Фолиньо) – 21:42 (5x5), 1:2 – Питри (Дано, Кулак) – 28:36 (5x5), 2:2 – Бьёркстранд (Джонс, Веннберг) – 31:50 (5x5), 3:2 – Панарин (Дюшейн, Нутиваара) – 34:24 (5x5), 4:2 – Нэш – 42:59 (5x5), 5:2 – Бьёркстранд (Кукан) – 44:22 (5x5), 6:2 – Дубински – 56:49 (en)
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