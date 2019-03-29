Гол Панарина принёс «Коламбусу» победу над «Монреалем» в игре года

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома взял верх над «Монреаль Канадиенс» — 6:2. Канадская команда дважды выходила вперёд и дважды «жакеты» отыгрывались. В конце второго периода хозяев вперёд вывел Артемий Панарин. В третьем игровом отрезке «Коламбус» провёл ещё три результативные атаки.

В составе «Коламбуса» также отличились Дэвид Савар, Райлли Нэш и Брэндон Дубински, дубль оформил Оливер Бьёркстранд. У «Монреаля» голы на счету Бретта Кулака и Джеффа Питри.

Также на счету Панарина показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 16.47 на льду. Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.

«Коламбус» одержал третью победу кряду и по дополнительным показателям обошёл «Монреаль». У обоих команд по 90 очков, но у «жакетов» имеется встреча в запасе.