«Вашингтон» официально закрепил за собой попадание в плей-офф

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 3:2.

«Вашингтон» одержал третью победу кряду и со 100 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичный клуб официально закрепил за собой попадание в плей-офф.

Также «Вашингтон» может выиграть Столичный дивизион. «Питтсбург» и «Айлендерс» отстают на пять очков. Напомним, «Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

«Ураганы» дважды вели в счёте, а незадолго до окончания основного времени действующие обладатели Кубка Стэнли вышли вперёд. В составе «Вашингтона» отличились Бретт Конноли, Якуб Врана и Ник Дауд. У «Каролины» заброшенные шайбы на счету Нино Нидеррайтера и Уоррена Фёгеле.