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Гол и две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Оттаву»

Гол и две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:2.

Счёт на 30-й секунде открыл Евгений Дадонов. На 13-й минуте Колин Уайт восстановил равновесие. Во втором периоде «Флорида» провела две результативные атаки усилиями Троя Брауэра и Джонатана Юбердо. Брэди Ткачук отыграл одну шайбу. В концовке матча отличились Драйден Хант и оформивший дубль Юбердо.

Также на счету Дадонова звание первой звезды встречи, две результативные передачи, показатель полезности «+2 и бросок в створ за 16.02 на льду.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» на выезде в овертайме обыграл «Баффало Сэйбрз» — 5:4.

В составе победителей дублями отметились Дилан Ларкин и Тайлер Бертуцци. Ещё один гол в активе Филипа Гронека. У «клинков» отличились Кайл Окпосо, Кейси Миттельштадт, Марко Сканделла и Джек Айкел.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 5
1:1, 0:2, 1:2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Дадонов (Барков, Яндл) – 00:30 (5x5), 1:1 – Уайт (Гиббонс, Дюклер) – 12:59 (5x5), 1:2 – Брауэр (Шихан, Хант) – 22:35 (5x5), 1:3 – Юбердо (Барков, Дадонов) – 26:31 (5x5), 2:3 – Ткачук (Гиббонс, Шабо) – 43:01 (5x5), 2:4 – Хант – 58:32 (en), 2:5 – Юбердо (Дадонов) – 59:46 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
4 : 5
0:1, 2:1, 2:2, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Бертуцци (Манта, Кронвалль) – 12:02 (5x5), 0:2 – Гронек (Манта, Бертуцци) – 21:00 (5x5), 1:2 – Окпосо (Миттельштадт, Монтур) – 26:12 (5x4), 2:2 – Сканделла (Гиргенсонс, Ларссон) – 37:16 (5x5), 2:3 – Ларкин (Боуи, Манта) – 46:44 (5x5), 2:4 – Ларкин (Гронек) – 53:04 (5x5), 3:4 – Миттельштадт (Скиннер, Поменвиль) – 55:01 (5x5), 4:4 – Айкел (Олофссон, Райнхарт) – 55:42 (5x5), 4:5 – Бертуцци (Декайзер, Хиросе) – 62:18 (3x3)
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