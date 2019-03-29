Гол и две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Оттаву»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:2.

Счёт на 30-й секунде открыл Евгений Дадонов. На 13-й минуте Колин Уайт восстановил равновесие. Во втором периоде «Флорида» провела две результативные атаки усилиями Троя Брауэра и Джонатана Юбердо. Брэди Ткачук отыграл одну шайбу. В концовке матча отличились Драйден Хант и оформивший дубль Юбердо.

Также на счету Дадонова звание первой звезды встречи, две результативные передачи, показатель полезности «+2 и бросок в створ за 16.02 на льду.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» на выезде в овертайме обыграл «Баффало Сэйбрз» — 5:4.

В составе победителей дублями отметились Дилан Ларкин и Тайлер Бертуцци. Ещё один гол в активе Филипа Гронека. У «клинков» отличились Кайл Окпосо, Кейси Миттельштадт, Марко Сканделла и Джек Айкел.