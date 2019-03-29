Макдэвид в эффектном стиле поразил ворота Худобина, проведя клюшку между ног

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2.

На 22-й минуте отличился капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. Он в эффектном стиле поразил ворота Антона Худобина, проведя клюшку между ног. В текущем сезоне на счету форварда 114 очков – 40 голов и 74 результативные передачи. В бомбардирской гонке он на семь баллов отстаёт от Никиты Кучерова.

Видео гола Макдэвида можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Нефтяники» повели 2:0, но не сумели удержать преимущество. Вскоре в большинстве при игре в формате «5 на 4» забил российский нападающий «Даласа» Александр Радулов. В середине третьего периода Миро Хейсканен восстановил равновесие. Победу в серии буллитов «звёздам» принёс Джейми Бенн.