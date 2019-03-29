Дадонов установил личный рекорд по очкам, набранным за один сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:2.



Нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился результативным броском уже на 30-й секунде встречи. Помимо этого, российский форвард записал себе в актив две результативные передачи. Теперь на счету 30-летнего хоккеиста 66 (26+40) очков в 78 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-10».



Дадонов установил личный рекорд по результативным баллам в ходе одного регулярного чемпионата. В предыдущем сезоне россиянин набрал 65 (28+37) очков, а за три сезона в период с 2009 по 2012 год отметился всего 20 очками.



Всего за карьеру Дадонов провёл 207 матчей в НХЛ, отметившись 64 голами и 87 результативными передачами.

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