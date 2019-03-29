Овечкин во время матча привёз стул на скамейку запасных

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 3:2. «Ураганы» дважды вели в счёте, а незадолго до окончания основного времени действующие обладатели Кубка Стэнли вышли вперёд.



Во время матча капитан столичной команды Александр Овечкин привёз на скамью запасных стул. Сообщается, что он был предназначен для менеджера по экипировке.



На счету Евгения Кузнецова результативная передача, показатель полезности «+1» за 15.28 на льду. У Овечкина «-2», 4 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 22.10. У Дмитрия Орлова «-1», бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 21.39. На счету Андрея Свечникова 3 броска в створ и силовой приём за 16.44.

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