Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.



Первой звездой дня назван форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле. В матче с «Виннипег Джетс» (5:4) канадский хоккеист забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.



Второй звездой назван нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт, оформивший дубль в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:4). Форвард забросил 39-ю и 40-ю шайбы в нынешнем сезоне. Нападающий «ястребов» Артём Аснисимов отметился голевой передачей.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци. В матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ) форвард забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. На счету игрока победный гол в дополнительное время.