Овечкин не попал по пустым воротам, упустив возможность забить 50-й гол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 3:2.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан столичной команды Александр Овечкин упустил возможность забросить 50-ю шайбу в нынешнем сезоне. На последних секундах встречи российский хоккеист нанёс бросок из своей зоны по пустым воротам соперника, но броску не хватило точности.



Овечкин занимает первое место в споре снайперов с 49 результативными бросками, на два гола отстаёт нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.



«Вашингтон» одержал третью победу кряду и со 100 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичный клуб официально гарантировал себе участие в плей-офф.

Александр Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по победным голам

Александр Овечкин вышел на 13-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

Посмотреть видео эпизода с броском Овечкина можно в «Твиттере».