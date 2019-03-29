В Норильске прошла презентация программы «Красная машина»

Сегодня, 29 марта, в Норильске состоялась презентация Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина: философия и базовые принципы», организованная Федерацией хоккея России при поддержке компании «Норникель», сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Центральной темой стали вопросы развития детского хоккея в России. Было представлено пособие для подготовки детей дошкольного возраста (до шести лет). С докладами, раскрывающими основные особенности и преимущества НППХ «Красная машина», выступили главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ, начальник департамента разработки и внедрения программы Павел Шеруимов, тренер по катанию и индивидуальной подготовке игроков сборных команд ФХР Даниэль Бохнер и советник президента ФХР по развитию женского хоккея Михаил Чеканов. По окончании теоретической части конференции Браташ вручил материалы национальной программы развития местным тренерам.



НППХ «Красная машина» является результатом синтеза современного отечественного и мирового опыта, систематизации принципов, методик подготовки молодых хоккеистов. Программа должна стать стандартом подготовки всех хоккеистов в России. Подобный подход используется в ведущих хоккейных странах: в Канаде, Швеции и Финляндии.