Итоги дня в НХЛ для россиян: «-2» Овечкина, гол Панарина, отличная игра вратарей

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. На лёд выходили 12 представителей России.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить 50-й гол в сезоне и закончил матч с показателем полезности «-2». Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забил победный гол в игре с «Монреаль Канадиенс» (6:2), а голкипер Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28. Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов отличился во второй игре кряду, а вратарь Антон Худобин отразил 40 бросков из 42.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|40 из 42
|95,2%
|3:2 Б
|Бобровский
|«Коламбус»
|26 из 28
|92,9%
|6:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|4
|1
|1
|-
|22.10
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|0
|0
|0
|30%
|15.28
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|2
|-
|21.39
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|0%
|16.47
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+2
|+2
|0
|1
|0
|0
|-
|16.02
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|0
|1
|0
|0
|0%
|22.04
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|4
|0
|-
|9.23
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|16.44
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-2
|0
|0
|1
|1
|-
|19.29
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|+2
|0
|0
|0
|2
|62%
|17.03
Овечкин не попал в пустые ворота. Забьёт 50 голов, но не получит «Ришара»?
Конкуренты очень близко. Одного из них тащит Макдэвид, а другой лидирует в лиге по количеству голов без большинства.