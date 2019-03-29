Итоги дня в НХЛ для россиян: «-2» Овечкина, гол Панарина, отличная игра вратарей

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. На лёд выходили 12 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить 50-й гол в сезоне и закончил матч с показателем полезности «-2». Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забил победный гол в игре с «Монреаль Канадиенс» (6:2), а голкипер Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28. Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов отличился во второй игре кряду, а вратарь Антон Худобин отразил 40 бросков из 42.

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Худобин «Даллас» 40 из 42 95,2% 3:2 Б Бобровский «Коламбус» 26 из 28 92,9% 6:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -2 0 4 1 1 - 22.10 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 +1 0 0 0 0 30% 15.28 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 0 1 2 - 21.39 Панарин (н) «Коламбус» 1+0 +1 0 2 0 0 0% 16.47 Дадонов (н) «Флорида» 1+2 +2 0 1 0 0 - 16.02 Радулов (н) «Даллас» 1+0 0 0 1 0 0 0% 22.04 Ничушкин (н) «Даллас» 0+0 0 0 1 4 0 - 9.23 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 0 3 1 0 - 16.44 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -2 0 0 1 1 - 19.29 Анисимов (н) «Чикаго» 0+1 +2 0 0 0 2 62% 17.03