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Итоги дня в НХЛ для россиян: «-2» Овечкина, гол Панарина, отличная игра вратарей

Итоги дня в НХЛ для россиян: «-2» Овечкина, гол Панарина, отличная игра вратарей
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. На лёд выходили 12 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить 50-й гол в сезоне и закончил матч с показателем полезности «-2». Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забил победный гол в игре с «Монреаль Канадиенс» (6:2), а голкипер Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28. Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов отличился во второй игре кряду, а вратарь Антон Худобин отразил 40 бросков из 42.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Худобин«Даллас»40 из 4295,2%3:2 Б
Бобровский«Коламбус»26 из 2892,9%6:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-20411-22.10
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1000030%15.28
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10012-21.39
Панарин (н)«Коламбус»1+0+102000%16.47
Дадонов (н)«Флорида»1+2+20100-16.02
Радулов (н)«Даллас»1+0001000%22.04
Ничушкин (н)«Даллас»0+000140-9.23
Свечников (н)«Каролина»0+000310-16.44
Куликов (з)«Виннипег»0+0-20011-19.29
Анисимов (н)«Чикаго»0+1+2000262%17.03
Овечкин не попал в пустые ворота. Забьёт 50 голов, но не получит «Ришара»?
Конкуренты очень близко. Одного из них тащит Макдэвид, а другой лидирует в лиге по количеству голов без большинства.
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