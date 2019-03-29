Ален Виньо может стать главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

Сборная Канады в ближайшее время должна назвать имя главного тренера, который будет работать с командой на предстоящем чемпионате мира. Как сообщает известный обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер, главным кандидатом на эту должность является Ален Виньо.



Последним местом работы Виньо был «Нью-Йорк Рейнджерс», которым специалист руководил с 2013 по 2018 год. В сезоне-2013/14 «синерубашечники» вместе с Виньо вышли в финал Кубка Стэнли, где уступили «Лос-Анджелес Кингз». С главной национальной сборной Канады Виньо ранее не работал.



На прошлом чемпионате мира в Дании канадцы заняли четвёртое место, проиграв в полуфинале Швейцарии и уступив в матче за бронзу американцам. Тогда командой руководил нынешний главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс.

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