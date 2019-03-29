Канарейкин: гол Кетова судьи были обязаны засчитывать

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин назвал грубой ошибкой судейской бригады незасчитанный гол капитана СКА Евгения Кетова в первом матче серии с ЦСКА (1:2, 0-1 в серии).

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«На мой взгляд, этот гол Кетова нельзя было не засчитывать. Всё было очевидно, никакой помехи вратарю не было. Поразила формулировка «Визуальное видение момента»… Это что? Раньше был один главный судья, всё видел, и споров было минимум. Сейчас кого и чего только нет. Какое количество задействованных лиц, дорогостоящей техники — и что толку-то? В НХЛ такой эпизод даже и близко не стали бы просматривать. Если судьи ошиблись, значит они должны понести наказание», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

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«С таким я не сталкивался». Что в СКА думают об отменённом голе Кетова В ЦСКА же говорят, что им откровенно повезло.

Посмотреть видео незасчитанного гола Кетова можно на официальном сайте КХЛ.