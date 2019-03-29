«Матч легенд» в Норильске. Прямая трансляция на «Чемпионате»

Сегодня, 29 марта, в 14:55 мск «Чемпионат» начнёт прямую трансляцию благотворительного матча, в которой встретятся команды «Легенды хоккея» и сборная Ночной хоккейной лиги Норильска. В составе звёздной команды – легендарной «Красной машины» – сыграют Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Сергей Фёдоров и Валерий Каменский. Также среди легенд на лёд дворца спорта «Арктика» в Норильске выйдет президент «Норникеля» Владимир Потанин, двукратный обладатель Кубка Легенд в составе ЦСКА.



Пригласительные билеты на звёздный матч реализовывались в обмен на добровольные пожертвования. Перед матчем именитые спортсмены России и СССР провели мастер-класс для юных хоккеистов Норильска.



Впервые в Норильске благотворительный матч Ночной хоккейной лиги России состоялся 4 марта 2017 года. Общая сумма собранных по итогам двух благотворительных матчей в Норильске средств превысила 5 млн рублей и была направлена на приобретение спортивного инвентаря, тренажёров и экипировки для воспитанников спортивных школ, а также на оплату расходов на их участие в краевых соревнованиях по хоккею.



Благотворительный хоккейный матч в Норильске