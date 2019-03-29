Браташ: без программы «Красная машина» наш хоккей не может развиваться системно

Главный тренер олимпийской сборной команды России Олег Браташ поделился мнением о национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», презентация которой состоялась в Норильске.



«Мы много раз говорили и не устаем повторять, что национальная программа — это основа российского хоккея, без которой он не сможет развиваться системно. Такая программа есть во всех ведущих хоккейных странах, была она и в СССР. Сейчас мы не только возрождаем её, но и совершенствуем с учётом новых знаний, технологий, всех требований современного хоккея.



Сегодня очень важный день. Мы презентуем пособие для 6 лет — самых маленьких хоккеистов. 5-6 лет — это возраст, в котором современные дети начинают заниматься хоккеем. Это крайне важный возраст с точки зрения развития игрока. Именно в 6 лет закладываются базовые двигательные навыки, легче работать над гибкостью и координацией. В этот период роль тренера важна, как никогда. Он должен познакомить детей с хоккеем, объяснить им, что хоккей — это прежде всего игра, а не тяжёлая работа.



Очень важно уделять время правильным тренировкам вне льда, заниматься другими видами спорта, в первую очередь — игровыми. В таком возрасте 90% занятия посвящено освоению технических навыков, и важно не просто делать монотонно одно и то же, ездя по кругу, а давать интересные упражнения в игровой форме, используя всё пространство льда», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

В Норильске прошла презентация программы «Красная машина»