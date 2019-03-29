Хартли: «Салават» — команда без слабых мест, вся игра уфимцев структурирована

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от первого матча серии финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится в Балашихе сегодня, 29 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Первый матч серии обычно получается непредсказуемым. Соперник наверняка хорошо сделал домашнюю работу по подготовке, мы сделали свою. Но только игроки на льду решают, как сложится матч, в этом и красота хоккея. Арена сегодня будет переполнена, мы ждём настоящую атмосферу плей-офф. Осталось всего четыре претендента на Кубок, и победит сильнейший.



«Салават» — команда без слабых мест, посмотрите на его защиту и атаку. Вся игра уфимцев структурирована, они не позволяют сопернику практически ничего. Они выбили в пяти матчах самую стабильную команду Востока — «Автомобилист». Уфа показала в плей-офф огромный прогресс, поэтому мы относимся к этой команде с большим уважением», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.

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