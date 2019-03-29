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Буре: развивая хоккей в отдалённых уголках, превзойдём массовость времён СССР

Буре: развивая хоккей в отдалённых уголках, превзойдём массовость времён СССР
Хоккей / Прочие

Чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина».

«Федерация хоккея России и компания «Норникель» выполняют важнейшую для нашего хоккея миссию: продвигают и развивают его во всех городах нашей страны. Национальная программа подготовки — это наше будущее, то, на чём будет основываться российский хоккей в ближайшие годы.

Сегодня вышло в свет пособие для самым маленьких — детей от 6 лет и младше. Именно в этом возрасте ребёнок начинает свой путь в спорте. Его родители делают выбор, стоит ли заниматься хоккеем, и тренеры должны сделать всё, чтобы ребёнку понравилось, заинтересовать его, дать ему первый стимул для занятий и дальнейшего прогресса.

Важно, что ФХР проводит презентацию программы не только в городах с известными хоккейными школами. Если хоккей будет развиваться в самых отдалённых уголках нашей большой страны, мы не только вернём ту массовость, что была в СССР, но и в скором времени превзойдём её», — приводит слова Буре официальный сайт ФХР.

В Норильске прошла презентация программы «Красная машина»
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