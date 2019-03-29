Деарне: «Салават Юлаев» — мощный соперник, будет война

Нападающий «Авангарда» Давид Деарне отметил сильные стороны «Салавата Юлаева» перед первым матчем финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Первая игра пройдёт сегодня в Балашихе 29 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Понятно, что серия будет непростой. Первые две были трудные, но эта будет ещё сложнее. Что же, впереди первый матч, у нас есть три периода — посмотрим, как всё пойдёт. У «Салавата Юлаева» хорошее большинство. Каждое из четырёх звеньев соперника может забить, а первая тройка крайне опасна. Кроме того, у них стабильный вратарь. Перед нами мощный соперник, и, конечно, это будет война», — сказал Деарне в интервью клубному телевидению.

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