Руководство «Динамо» не имеет права подписать новый контракт с Крикуновым

Вчера, 28 марта, в СМИ появилась информация о заключении нового двухлетнего контракта между московским «Динамо» и Владимиром Крикуновым.

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Как стало известно «Чемпионату», главному тренеру московского «Динамо» действительно сделали контрактное предложение, однако подписать такой контракт руководство ООО ХК «Динамо» Москва, как оказывается, просто не имеет права. Именно об этом говорит один из пунктов устава организации, несколько страниц из которого недавно были опубликованы в Сети. Для заключения контракта с главным тренером требуется разрешение совета директоров клуба.

Устав ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва»»

Возможно, появление информации о новых контрактах вызвано вновь усилившимися слухами о скорой смене руководства хоккейного клуба.

Напомним, что Владимир Крикунов подписал контракт с бело-голубыми до конца нынешнего сезона в начале октября. Под его руководством «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции КХЛ. В плей-офф москвичи сумели пройти первый раунд, уступив в четвертьфинале Кубка Гагарина ЦСКА (1-4).