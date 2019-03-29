Орлов: у «Вашингтона» есть всё, чтобы повторить прошлогодний результат

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов оценил шансы команды на победу в Кубке Стэнли.



«У нас хорошая команда, хороший коллектив внутри раздевалки. Считаю, что у «Вашингтона» есть всё, чтобы повторить прошлогодний результат. Но это будет намного тяжелее, чем в том году, и мы это прекрасно понимаем. Сейчас нужно подготовиться к плей-офф, выйти в него и там уже доказывать свою состоятельность. Каждая серия ведь разная, каждая по-своему тяжела. Нам, как и всем, интересно посмотреть, на что мы годны. Дай бог, чтобы удача была на стороне «Вашингтона».



Мне кажется, последний месяц показывает, что мы возвращаемся к тому хоккею, который должны показывать в Кубке Стэнли. Поэтому, считаю, команда движется в правильном направлении. Глаза горят. Многие ребята говорили, когда мы выиграли, что сразу захотелось побеждать ещё. Надеюсь, у нас появится ещё один шанс, самое главное — быть готовым его использовать», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

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