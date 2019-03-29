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Известный в прошлом хоккеист найден мёртвым в своём доме в Подмосковье

Известный в прошлом хоккеист найден мёртвым в своём доме в Подмосковье
Хоккей / Прочие

Победитель молодёжного хоккейного чемпионата мира—1976 и призёр чемпионата СССР 62-летний Сергей Подгорцев скоропостижно ушёл из жизни, информирует «Подмосковье сегодня». О его смерти, которая наступила неделю назад, стало широко известно только сейчас.

После завершения карьеры игрока Подгорцев вёл уединённый образ жизни, в основном в деревне Карабаново в Подмосковье. За много лет на хоккейных матчах не появлялся, с бывшими партнёрами отношений не поддерживал. Известно только, что оставил семью, в которой росла дочь.

О кончине Сергея Подгорцева спортивная общественность узнала, когда в Электростали шла панихида по заслуженному тренеру РСФСР Владимиру Мариничеву. Похоронен Подгорцев в Мамонтово (Богородский городской округ).

Будучи игроком, Подгорцев защищал цвета воскресенского «Химика», «Спартака», «Автомобилиста», «Кристалла», липецкого «Трактора» и болгарского клуба «Левски».

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