Известный в прошлом хоккеист найден мёртвым в своём доме в Подмосковье

Победитель молодёжного хоккейного чемпионата мира—1976 и призёр чемпионата СССР 62-летний Сергей Подгорцев скоропостижно ушёл из жизни, информирует «Подмосковье сегодня». О его смерти, которая наступила неделю назад, стало широко известно только сейчас.



После завершения карьеры игрока Подгорцев вёл уединённый образ жизни, в основном в деревне Карабаново в Подмосковье. За много лет на хоккейных матчах не появлялся, с бывшими партнёрами отношений не поддерживал. Известно только, что оставил семью, в которой росла дочь.



О кончине Сергея Подгорцева спортивная общественность узнала, когда в Электростали шла панихида по заслуженному тренеру РСФСР Владимиру Мариничеву. Похоронен Подгорцев в Мамонтово (Богородский городской округ).

Будучи игроком, Подгорцев защищал цвета воскресенского «Химика», «Спартака», «Автомобилиста», «Кристалла», липецкого «Трактора» и болгарского клуба «Левски».