Холтби: всё больше понимаю, что посев в плей-офф не имеет огромного значения

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился эмоциями после попадания команды в плей-офф. Это стало возможным после победы «столичных» со счётом 3:2 в выездной игре с «Каролиной Харрикейнз».



«Чем дольше я играю, тем больше понимаю, что посев в плей-офф не имеет огромного значения. Твоя цель — просто попасть в плей-офф. Все команды равны, конкуренция очень высокая. И нам тоже повезло, что у нас хорошая команда», — приводит слова голкипера официальный сайт НХЛ.



«Вашингтон» одержал третью победу кряду и со 100 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда может выиграть Столичный дивизион, пока что она опережает «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». «Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли.