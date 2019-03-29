«Авангард» — «Салават Юлаев»: Кадейкин не попал в состав уфимцев

«Авангард» и «Салават Юлаев» определились с составами на первый матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра пройдёт сегодня, 29 марта, в Балашихе, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
В состав омского клуба не попал нападающий Максим Тальбо, по-прежнему травмированы Денис Зернов и Илья Михеев. В заявке гостей отсутствуют два центральных нападающих: Александр Бурмистров дисквалифицирован, а Александр Кадейкин пропускает матч из-за болезни.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Стольберг — Манукян;
Бондарев — Чудинов, Петров — Семёнов — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Фисенко — Стась — Шумаков.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Хохряков — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Бусаров — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Рыбин — Майоров — Гиматов.