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«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Авангард» — «Салават Юлаев»: Кадейкин не попал в состав уфимцев

«Авангард» — «Салават Юлаев»: Кадейкин не попал в состав уфимцев
Хоккей / КХЛ

«Авангард» и «Салават Юлаев» определились с составами на первый матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра пройдёт сегодня, 29 марта, в Балашихе, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В состав омского клуба не попал нападающий Максим Тальбо, по-прежнему травмированы Денис Зернов и Илья Михеев. В заявке гостей отсутствуют два центральных нападающих: Александр Бурмистров дисквалифицирован, а Александр Кадейкин пропускает матч из-за болезни.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Стольберг — Манукян;
Бондарев — Чудинов, Петров — Семёнов — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Фисенко — Стась — Шумаков.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Хохряков — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Бусаров — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Рыбин — Майоров — Гиматов.

Цулыгин: «Авангард» выбил чемпиона, это серьёзная команда, будет борьба
Хартли: «Салават» — команда без слабых мест, вся игра уфимцев структурирована
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