«Авангард» — «Салават Юлаев»: Кадейкин не попал в состав уфимцев

«Авангард» и «Салават Юлаев» определились с составами на первый матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра пройдёт сегодня, 29 марта, в Балашихе, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



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В состав омского клуба не попал нападающий Максим Тальбо, по-прежнему травмированы Денис Зернов и Илья Михеев. В заявке гостей отсутствуют два центральных нападающих: Александр Бурмистров дисквалифицирован, а Александр Кадейкин пропускает матч из-за болезни.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Широков — Стольберг — Манукян;

Бондарев — Чудинов, Петров — Семёнов — Галимов;

Мартынов, Яремчук, Фисенко — Стась — Шумаков.



«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Хохряков — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Бусаров — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Рыбин — Майоров — Гиматов.

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