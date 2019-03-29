Б. Лемье: Бучневич — очень одарённый игрок, с ним просто действовать рядом

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Лемье поделился мнением об игре российского форварда команды Павла Бучневича.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Буч — очень одарённый игрок. Но при этом он не стремится сыграть чересчур красиво, рискуя потерять шайбу. С ним очень просто действовать рядом», — цитирует Лемье официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



До перерыва на Матч звёзд на счету форварда было всего 39 бросков в 32 матчах (1,22 за игру), после перерыва — 69 в 27 (2,55). Всего в активе россиянина 34 (18+16) очка в 59 играх, при этом его результативная серия составляет пять матчей. Контракт новичка, который Бучневич заключил в мае 2016 года, истекает ближайшим летом.