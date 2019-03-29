ХК «Сочи» продлил контракт с нападающим Дмитрием Лугиным

Нападающий Дмитрий Лугин подписал новый контракт с ХК «Сочи». По информации официального сайта «леопардов», соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один сезон.



Хоккеист перебрался в «Сочи» ещё в декабре 2017 года. Большую часть сезона-2018/19 форвард пропустил, вернувшись в состав в концовке регулярного чемпионата. После возвращения нападающий сыграл в пяти матчах регулярки и набрал один балл за голевую передачу, а в шести играх серии с «Локомотивом» (2-4) не смог отметиться результативными действиями.



Ранее хоккеист защищал цвета «Амура», «Адмирала» и «Локомотива». Всего в КХЛ провёл 412 матчей и набрал 140 (68+72) очков. Сезон-2014/15 оказался для Лугина самым успешным. В 60 матчах регулярного чемпионата он забил 11 голов и отдал 17 результативных передач.