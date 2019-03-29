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«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Авангард» — «Салават Юлаев»: омичи забили первый гол в серии в формате «5 на 3»

«Авангард» — «Салават Юлаев»: омичи забили первый гол в серии в формате «5 на 3»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек открыл счёт в первом периоде первого матча финальной серии Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Уфимцы остались втроём после удалений защитников Григория Панина и Алексея Семёнова, и «ястребы» реализовали двойной численный перевес благодаря точному броску Бека.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Стольберг — Манукян;
Бондарев — Чудинов, Петров — Семёнов — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Фисенко — Стась — Шумаков.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Хохряков — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Бусаров — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Рыбин — Майоров — Гиматов.

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Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

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