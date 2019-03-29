Рирден: Овечкин задаёт тон в команде, он серьёзно прибавил в лидерстве

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден высоко оценил игру капитана команды Александра Овечкина.



«Овечкин однозначно задаёт тон в команде. Это особенно заметно в начале игры, когда он показывает сопернику силу, идёт в форчек и создаёт моменты, которые часто использует. Он также серьёзно прибавил в лидерстве. В общем, нам сильно повезло иметь его в составе», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.



Овечкин занимает первое место в списке снайперов (49 голов). Он опережает на две шайбы нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. В игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) Александр упустил возможность забить 50-й гол в сезоне, не попав по пустым воротам соперника, когда тот заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Овечкин не попал в пустые ворота. Забьёт 50 голов, но не получит «Ришара»? Конкуренты очень близко. Одного из них тащит Макдэвид, а другой лидирует в лиге по количеству голов без большинства.