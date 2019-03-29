Тренер «Флориды»: Барков тащил команду на себе в течение трёх месяцев

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер поделился мнением об игре капитана команды Александра Баркова.



«Он играл замечательно. Перед началом сезона Барков получил капитанскую нашивку и сильно изменился. Повзрослел и справился с этой ролью, многому научившись. Но он первым скажет вам, что ему ещё надо учиться. Он всё ещё молод, но является примером для всей команды.



Когда Трочек был травмирован и у нас возникли проблемы, Барков тащил команду на себе в течение трёх месяцев. Когда Трочек восстановился и вернулся в состав, Барков стал играть иначе. Думаю, он уже преодолел ту грань, которая отделяет хорошего нападающего от элитного форварда», — приводит слова Боба Бугнера официальный сайт НХЛ.

Барков — четвёртый финский игрок в истории НХЛ, набравший 90 очков за сезон