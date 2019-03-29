Гол Шумакова в овертайме принёс победу «Авангарду» в первом матче с «Салаватом»

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.



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Омская команда открыла счёт в первом периоде стараниями Тейлора Бека, реализовавшего двойной численный перевес. В начале второго игрового отрезка Захар Арзамасцев восстановил паритет, на что хозяева ответили точным броском Вилле Покки. Пётр Хохряков восстановил равновесие, а затем Йоонас Кемппайнен вывел уфимцев вперёд. «Ястребы» сравняли счёт на 53-й минуте усилиями Виктора Стольберга. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал Сергей Шумаков, реализовавший большинство.



Второй матч серии состоится 31 марта в Балашихе.

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Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.