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Гол Шумакова в овертайме принёс победу «Авангарду» в первом матче с «Салаватом»

Гол Шумакова в овертайме принёс победу «Авангарду» в первом матче с «Салаватом»
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

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Омская команда открыла счёт в первом периоде стараниями Тейлора Бека, реализовавшего двойной численный перевес. В начале второго игрового отрезка Захар Арзамасцев восстановил паритет, на что хозяева ответили точным броском Вилле Покки. Пётр Хохряков восстановил равновесие, а затем Йоонас Кемппайнен вывел уфимцев вперёд. «Ястребы» сравняли счёт на 53-й минуте усилиями Виктора Стольберга. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал Сергей Шумаков, реализовавший большинство.

Второй матч серии состоится 31 марта в Балашихе.

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Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
29 марта 2019, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
4 : 3
1:0, 1:2, 1:1, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Бек (Франсон, Шумаков) – 10:38 (5x3), 1:1 – Арзамасцев (Хартикайнен, Умарк) – 20:51 (5x5), 2:1 – Покка (Деарне) – 21:59 (5x5), 2:2 – Хохряков (Кугрышев, Ткачёв) – 32:09 (5x5), 2:3 – Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен) – 46:13 (5x5), 3:3 – Стольберг (Деарне, Бек) – 52:01 (5x5), 4:3 – Шумаков (Франсон, Бек) – 64:03 (5x4)
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