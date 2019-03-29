Победный гол «Авангарда» засчитали после просмотра на блокировку вратаря

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

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Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал нападающий Сергей Шумаков. Форвард омского клуба реализовал численный перевес после удаления Артёма Сергеева за выброс шайбы. Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не стали менять первоначальное решение.

Второй матч серии состоится в Балашихе 31 марта, после чего серия переедет в столицу Башкортостана.

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Посмотреть видео гола Шумакова можно на официальном сайте КХЛ.