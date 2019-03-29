Франсон установил бомбардирский рекорд для защитников «Авангарда» в КГ

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.



Защитник «ястребов» Коди Франсон записал на свой счёт две голевые передачи и установил бомбардирский рекорд для защитников «Авангарда» в Кубке Гагарина, набрав 14 (3+11) очков. Он превзошёл достижение Мартина Шкоулы, набравшего 13 (2+11) результативных баллов.



Омская команда открыла счёт в первом периоде стараниями Тейлора Бека, реализовавшего двойной численный перевес. В начале второго игрового отрезка Захар Арзамасцев восстановил паритет, на что хозяева ответили точным броском Вилле Покки. Пётр Хохряков восстановил равновесие, а затем Йоонас Кемппайнен вывел уфимцев вперёд. «Ястребы» сравняли счёт на 53-й минуте усилиями Виктора Стольберга.



Второй матч серии состоится 31 марта в Балашихе.