Фартовая борода и ликование Шумакова лёжа. Фото с матча «Авангард» — «Салават»

29 марта в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в первом матче финальной серии Восточной конференции омский «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» из Уфы. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.

Омская команда открыла счёт в первом периоде стараниями Тейлора Бека, реализовавшего двойной численный перевес. В начале второго игрового отрезка Захар Арзамасцев восстановил паритет, на что хозяева ответили точным броском Вилле Покки. Пётр Хохряков восстановил равновесие, а затем Йоонас Кемппайнен вывел уфимцев вперёд. «Ястребы» сравняли счёт на 53-й минуте усилиями Виктора Стольберга. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал Сергей Шумаков, реализовавший большинство.



Второй матч серии состоится 31 марта в Балашихе.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.