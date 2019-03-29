Шумаков: у «Авангарда» есть ключи и к легионерам «Салавата», и к Метсоле

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).



«Конечно, первое звено хорошее у «Салавата», но мы готовились к этому. Сейчас ещё маленько разберём, нормально всё будет. Уфа – хорошая, организованная команда, все бьются. Никто не говорил, что будет легко. У нас есть ключи к легионерскому сочетанию соперника. Метсола? Отличный вратарь, но мы тоже знаем, как против него действовать. При победной шайбе его Широков хорошо закрыл, наверное, он не видел передачу, которая на меня прошла. Поэтому у меня было время и подработать, и бросить в пустой угол. Коснулся Широков клюшкой вратаря или нет? Не знаю, видел только пустые ворота, когда бросал. Во время видеопросмотра был уверен, что шайбу засчитают.



Вчерашний матч между ЦСКА и СКА смотрел. Трудно сказать, правильно отменили гол Белова или нет. Но раз арбитр так решил, значит, там действительно было не по правилам. Хотелось бы, конечно, попасть в финал, там без разницы с кем играть. Зачем спрашиваете, о чём просил тренерский штаб? Это военная тайна. Конечно, когда получается забивать в плей-офф, то уверенности больше. Последствий столкновения с Дицом уже не ощущаю, пауза прошла, всё залечил. Доктора поработали, есть обезболивающие, препараты всякие. Не пустили талисман «Салавата» на матч? Не знаю, не слышал об этом», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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