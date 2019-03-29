Цулыгин: считаем, что была помеха Метсоле со стороны Широкова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги первого матча серии финала Восточной конференции с «Авангардом» (3:4 ОТ).

Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал нападающий Сергей Шумаков. Форвард омского клуба реализовал численный перевес после удаления Артёма Сергеева за выброс шайбы. Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не стали менять первоначальное решение.

«По Кадейкину не могу сказать, когда будет играть. Те, кто вышли, бились от начала до конца. Нет претензий. Не дали сыграть в большинстве? Соперник не дал повода для удалений, видимо, для судей. Помеха Метсоле со стороны Широкова при голе в овертайме? Мы считаем, что была. Мы сделали запрос, они посмотрели. Значит они решили, что нет. Сейчас будем разбираться, посмотрим, что из этого получится», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео гола Шумакова можно на официальном сайте КХЛ.