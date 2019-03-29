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Хартикайнен: «Салават» провёл одну из худших игр в плей-офф

Хартикайнен: «Салават» провёл одну из худших игр в плей-офф
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен подвёл итоги первого матча серии финала Восточной конференции с «Авангардом» (3:4 ОТ).

«Была равная игра. Готовились так же, как к предыдущим матчам. Нужно играть более дисциплинированно и лучше действовать в обороне. Не согласен, что это была лучшая наша игра в плей-офф, наоборот, она была одной из худших. «Салавату» надо играть лучше в обороне и более дисциплинированно. Против нас играет хорошая команда, но мы можем играть намного лучше.

Гол в овертайме? Я видел на экране, сложно сказать. Там хороший пас был. Широков ударил Метсолу? Не видел», — передаёт слова Хартикайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Второй матч серии состоится в Балашихе 31 марта, после чего серия переедет в Уфу.

Умарк: если выиграем, Хартикайнен что-то опубликует, он хороший охотник
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