Хартикайнен: «Салават» провёл одну из худших игр в плей-офф

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен подвёл итоги первого матча серии финала Восточной конференции с «Авангардом» (3:4 ОТ).



«Была равная игра. Готовились так же, как к предыдущим матчам. Нужно играть более дисциплинированно и лучше действовать в обороне. Не согласен, что это была лучшая наша игра в плей-офф, наоборот, она была одной из худших. «Салавату» надо играть лучше в обороне и более дисциплинированно. Против нас играет хорошая команда, но мы можем играть намного лучше.



Гол в овертайме? Я видел на экране, сложно сказать. Там хороший пас был. Широков ударил Метсолу? Не видел», — передаёт слова Хартикайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Второй матч серии состоится в Балашихе 31 марта, после чего серия переедет в Уфу.