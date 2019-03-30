Вайсфельд: не понимаю, почему засчитали гол «Авангарда» в овертайме

Эксперт КХЛ ТВ, известный в прошлом арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал работу судейской бригады в первом матче финала Востока «Авангард» — «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).

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Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал нападающий Сергей Шумаков. Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не стали менять первоначальное решение.

«В свете момента с участием защитника СКА Антона Белова и вратаря ЦСКА Ильи Сорокина я не понимаю, почему эту шайбу засчитали. Мы с Владимиром Гучеком (комментатор КХЛ ТВ. – Прим. «Чемпионата») говорили на эту тему, будет следующая запись «Судейской», послушаем. Наверное, у судей были какие-то аргументы. Не думаю, что Широков бил клюшкой Метсолу, но касание, наверное, было. Просто, повторюсь, в свете шайбы в матче ЦСКА — СКА и объяснения, почему не засчитали гол, не очень понятно, почему был засчитал гол Шумакова», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

КХЛ объяснила, почему был засчитан гол Шумакова в матче «Авангард» — «Салават»

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

Посмотреть видео гола Шумакова можно на официальном сайте КХЛ.