«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис», Бучневич и Тарасенко отметились голами

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома одержал волевую победу над «Сент-Луис Блюз» — 4:2.

В первом периоде у гостей отличились Владимир Тарасенко и Дэвид Перрон. В начале второго игрового отрезка хозяева восстановили равновесие усилиями Райана Строума и Павла Бучневича. На 46-й минуте «рейнджеров» вперёд вывел Джимми Веси. Точку в матче поставил Крис Крайдер, поразивший пустые ворота.

На счету Бучневича также звание второй звезды встречи, результативная передача, показатель полезности «+1», 3 броска в створ и силовой приём за 19.29. У Владислава Наместникова «+1», 2 броска и 2 силовых приёма за 16.31. Александр Георгиев отразил 44 броска из 46 и стал первой звездой матча.

На счету Тарасенко также 6 бросков и 3 силовых приёма за 19.03. У Ивана Барбашёва блок-шот за 8.07.