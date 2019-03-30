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«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис», Бучневич и Тарасенко отметились голами

«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис», Бучневич и Тарасенко отметились голами
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома одержал волевую победу над «Сент-Луис Блюз» — 4:2.

В первом периоде у гостей отличились Владимир Тарасенко и Дэвид Перрон. В начале второго игрового отрезка хозяева восстановили равновесие усилиями Райана Строума и Павла Бучневича. На 46-й минуте «рейнджеров» вперёд вывел Джимми Веси. Точку в матче поставил Крис Крайдер, поразивший пустые ворота.

На счету Бучневича также звание второй звезды встречи, результативная передача, показатель полезности «+1», 3 броска в створ и силовой приём за 19.29. У Владислава Наместникова «+1», 2 броска и 2 силовых приёма за 16.31. Александр Георгиев отразил 44 броска из 46 и стал первой звездой матча.

На счету Тарасенко также 6 бросков и 3 силовых приёма за 19.03. У Ивана Барбашёва блок-шот за 8.07.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 2
0:2, 2:0, 2:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Тарасенко (Шенн, О'Райлли) – 14:35 (5x5), 0:2 – Перрон (Шварц) – 15:02 (5x5), 1:2 – Строум – 22:22 (5x5), 2:2 – Бучневич (Зибанеджад) – 23:42 (5x5), 3:2 – Веси (Хауден, Леттьери) – 45:47 (5x5), 4:2 – Крайдер (Бучневич, Пионк) – 59:52 (en)
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