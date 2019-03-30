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«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург», «Детройт» разгромил «Нью-Джерси»

«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург», «Детройт» разгромил «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 3:1. Хозяева прервали серию из трёх побед.

В составе победителей отличились Крэйг Смит, Виктор Арвидссон и Пи Кей Суббэн. У «пингвинов» заброшенная шайба на счету Ника Бьюгстада. Пека Ринне отразил 42 броска из 43. Евгений Малкин продолжает восстанавливаться от повреждения.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0. Хозяева одержали четвёртую победу кряду.

Голы на счету Дэнни Декайзера, Дилана Ларкина, Тайлера Бертуцци и Андреаса Атанасиу. Джонатан Бернье отразил 21 бросок из 21, Джимми Ховард – 7 из 7. Егор Яковлев участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Смит (Ирвин) – 01:35 (5x5), 0:2 – Арвидссон (Суббэн, Джохансен) – 37:36 (5x4), 0:3 – Суббэн (Смит, Экхольм) – 57:28 (5x5), 1:3 – Бьюгстад (Кессел, Гюнцель) – 58:57 (6x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 0
1:0, 1:0, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Декайзер (Ларкин, Бертуцци) – 13:38 (5x5), 2:0 – Ларкин (Бертуцци, Манта) – 22:12 (5x5), 3:0 – Бертуцци – 57:25 (en), 4:0 – Атанасиу (Фрк) – 58:33 (5x5)
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