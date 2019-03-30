«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург», «Детройт» разгромил «Нью-Джерси»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 3:1. Хозяева прервали серию из трёх побед.

В составе победителей отличились Крэйг Смит, Виктор Арвидссон и Пи Кей Суббэн. У «пингвинов» заброшенная шайба на счету Ника Бьюгстада. Пека Ринне отразил 42 броска из 43. Евгений Малкин продолжает восстанавливаться от повреждения.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0. Хозяева одержали четвёртую победу кряду.

Голы на счету Дэнни Декайзера, Дилана Ларкина, Тайлера Бертуцци и Андреаса Атанасиу. Джонатан Бернье отразил 21 бросок из 21, Джимми Ховард – 7 из 7. Егор Яковлев участия в матче не принимал.