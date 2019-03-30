Георгиев побил рекорд Ванбисбрука по количеству матчей с 40+ сейвами

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев в домашнем матче с «Сент-Луис Блюз» (4:2) отразил 41 бросок из 43 и установил несколько статистических достижений.



Так, Георгиев вышел на пятое место в истории клуба по количеству побед для вратаря-новичка (16), сравнявшись с известным голкипером Джоном Ванбисбруком. Рекорд клуба по этому показателю принадлежит Майку Рихтеру (33). Кроме этого, Георгиев обошёл Ванбисбрука и вышел на второе место в клубном списке голкиперов-новичков по количеству матчей за сезон, в которых он отражал 40 и более бросков (4). Рекорд принадлежит тому же Рихтеру, у которого 6 таких матчей (сезон-1990/91).

Георгиев стал первой звездой встречи, его одноклубник Павел Бучневич — второй.