Тарасенко стал четвёртым игроком «Блюз», кто 5 сезонов подряд забил 30 голов

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в выездном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2) забил свой 30-й гол в регулярном чемпионате сезона-2018/19.



В истории «блюзменов» Тарасенко стал четвёртым хоккеистом, кто смог пять сезонов подряд достигнуть отметки в 30 заброшенных шайб. Рекорд клуба принадлежит нападающему Гарри Ангеру (8 сезонов), на втором месте расположился знаменитый Бретт Халл (7 сезонов), третью строчку делят Тарасенко и Брайан Саттер (по 5).

В прошедшей встрече на счету Тарасенко также 6 бросков и 3 силовых приёма за 19.03 на льду (2.00 – в большинстве).

В 71 матче Тарасенко набрал 61 очко – 30 голов и 31 результативная передача при показателе полезности «+6» и 22 минутах штрафа.