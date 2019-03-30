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Тарасенко стал четвёртым игроком «Блюз», кто 5 сезонов подряд забил 30 голов

Тарасенко стал четвёртым игроком «Блюз», кто 5 сезонов подряд забил 30 голов
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в выездном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2) забил свой 30-й гол в регулярном чемпионате сезона-2018/19.

В истории «блюзменов» Тарасенко стал четвёртым хоккеистом, кто смог пять сезонов подряд достигнуть отметки в 30 заброшенных шайб. Рекорд клуба принадлежит нападающему Гарри Ангеру (8 сезонов), на втором месте расположился знаменитый Бретт Халл (7 сезонов), третью строчку делят Тарасенко и Брайан Саттер (по 5).

В прошедшей встрече на счету Тарасенко также 6 бросков и 3 силовых приёма за 19.03 на льду (2.00 – в большинстве).

В 71 матче Тарасенко набрал 61 очко – 30 голов и 31 результативная передача при показателе полезности «+6» и 22 минутах штрафа.

«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис», Бучневич и Тарасенко отметились голами
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