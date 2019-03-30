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«Колорадо» победил «Аризону», «Калгари» разгромил «Анахайм»

«Колорадо» победил «Аризону», «Калгари» разгромил «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома в серии буллитов взял верх над «Аризоной Койотс» — 3:2.

По прошествии двух с половиной периодов хозяева вели со счётом 2:0, отличились Натан Маккиннон и Дерик Брассар. «Койоты» смогли восстановить равновесие. Дубль оформил защитник Оливер Экман-Ларссон. В серии буллитов победу «лавинам» принёс всё тот же Маккиннон.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «-1», 2 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 17.28 на льду. Семён Варламов вновь остался на скамейке запасных.

В параллельной встрече «Калгари Флйэмз» дома разгромил «Анахайм Дакс» — 6:1.

Самым результативным игроком матча стал форвард «огоньков» Шон Монахан, набравший 4 (2+2) очка. Также голами отметились Марк Джордано, Джеймс Нил, Дерек Райан и Гарнет Хэтэуэй. У «уток» отличился Энди Велински.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 2
0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Маккиннон (Ландеског, Керфут) – 33:37 (5x4), 2:0 – Брассар (Уилсон, Сёдерберг) – 39:26 (5x4), 2:1 – Экман-Ларссон (Демерс, Хиностроза) – 52:00 (5x5), 2:2 – Экман-Ларссон (Хиностроза, Голигоски) – 59:09 (6x5), 3:2 – Маккиннон – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
6 : 1
1:1, 2:0, 3:0
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Велински – 10:09 (5x5), 1:1 – Джордано (Монахан) – 15:32 (5x5), 2:1 – Монахан (Андерссон, Линдхольм) – 23:37 (5x5), 3:1 – Нил (Монахан, Чарник) – 30:07 (5x4), 4:1 – Райан (Броди) – 48:07 (5x5), 5:1 – Хэтэуэй (Хэмоник, Райан) – 54:37 (5x5), 6:1 – Монахан (Годро, Хэнифин) – 59:14 (5x5)
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