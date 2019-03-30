«Колорадо» победил «Аризону», «Калгари» разгромил «Анахайм»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома в серии буллитов взял верх над «Аризоной Койотс» — 3:2.

По прошествии двух с половиной периодов хозяева вели со счётом 2:0, отличились Натан Маккиннон и Дерик Брассар. «Койоты» смогли восстановить равновесие. Дубль оформил защитник Оливер Экман-Ларссон. В серии буллитов победу «лавинам» принёс всё тот же Маккиннон.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «-1», 2 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 17.28 на льду. Семён Варламов вновь остался на скамейке запасных.

В параллельной встрече «Калгари Флйэмз» дома разгромил «Анахайм Дакс» — 6:1.

Самым результативным игроком матча стал форвард «огоньков» Шон Монахан, набравший 4 (2+2) очка. Также голами отметились Марк Джордано, Джеймс Нил, Дерек Райан и Гарнет Хэтэуэй. У «уток» отличился Энди Велински.