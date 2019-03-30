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Тарасенко вышел на пятое место по забитым голам в истории «Сент-Луиса»

Тарасенко вышел на пятое место по забитым голам в истории «Сент-Луиса»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в выездном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) забил свой 30-й гол в регулярном чемпионате сезона-2018/19. Эта шайба позволила форварду выйти на пятое место в истории клуба по забитым голам.

Тарасенко сравнялся с Кейтом Ткачуком, у них по 208 шайб. Следующая цель для Владимира – Гарри Ангер с 292 голами. Лидером является знаменитый Бретт Халл, в его активе 527 заброшенных шайб.

Также Тарасенко стал четвёртым хоккеистом, кто смог пять сезонов подряд достигнуть отметки в 30 заброшенных шайб. В 71 матче Владимир набрал 61 очко – 30 голов и 31 результативная передача при показателе полезности «+6» и 22 минутах штрафа.

В прошедшей встрече на счету Тарасенко также 6 бросков и 3 силовых приёма за 19.03 на льду (2.00 – в большинстве).

Тарасенко стал четвёртым игроком «Блюз», кто 5 сезонов подряд забил 30 голов
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