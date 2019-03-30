«Вегас» и «Сент-Луис» забронировали себе место в розыгрыше Кубка Стэнли

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» — 3:2.



Несмотря на поражение, «рыцари» обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли. У подопечных Жерара Галлана осталось 90 очков, но при этом они стали недосягаемыми для «Аризоны Койотс», находящейся вне зоны плей-офф. «Койоты», в свою очередь, потерпели поражение в гостевой игре с «Колорадо Эвеланш» — 2:3



Помимо «Вегаса» путёвку в плей-офф получил «Сент-Луис Блюз». «Музыканты» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:4, но также обезопасили себя от обгона со стороны «Аризоны». В матче с «синерубашечниками» 30-ю шайбу в сезоне забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, вышедший на пятое место в истории клуба по голам.

Ранее места в плей-офф НХЛ от Западной конференции себе обеспечили «Калгари Флэймз», «Сан-Хосе Шаркс», «Виннипег Джетс» и «Нэшвилл Предаторз».