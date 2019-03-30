Защитник «Рейнджерс» Брендан Смит едва не отрубил клюшкой ухо Дэвиду Перрону

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома одержал волевую победу в игре с «Сент-Луис Блюз» — 4:2.



В одном из эпизодов защитник клуба из Нью-Йорка Брендан Смит едва не отрубил клюшкой ухо форварду «музыкантов» Дэвиду Перрону. Судейская бригада, работавшая на матче, оставила этот эпизод без внимания.



В первом периоде у гостей отличились Владимир Тарасенко и Перрон. В начале второго игрового отрезка хозяева восстановили равновесие усилиями Райана Строума и Павла Бучневича. На 46-й минуте «рейнджеров» вывел вперёд Джимми Веси. Точку в матче поставил Крис Крайдер, поразивший пустые ворота. Несмотря на поражение, «блюзмены» обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.

Посмотреть видео эпизода с участием Смита и Перрона можно в «твиттере» Fox Sports Midwest.