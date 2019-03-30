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Вдохновенная игра Ринне — в видеообзоре матча «Питтсбург» — «Нэшвилл»

Вдохновенная игра Ринне — в видеообзоре матча «Питтсбург» — «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение со счётом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Подопечные Майка Салливана прервали серию из трёх побед.

Гости открыли счёт в первом периоде стараниями Крэйга Смита, забросившего 20-ю шайбу в сезоне. Во втором игровом отрезке преимущество «хищников» укрепил Виктор Арвидссон, забивший 32-й гол в нынешнем регулярном чемпионате. Пи Кей Суббэн (8-я шайба в сезоне) увеличил преимущество «Нэшвилла» до трёх шайб, на что «пингвины» ответили лишь голом Ника Бьюгстада (13).

«Нэшвилл» уже обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, а «Питтсбург» продолжает борьбу за попадание в плей-офф НХЛ от Восточной конференции.

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Видеообзор матча «Питтсбург» — «Нэшвилл» доступен на «Чемпионате».

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