Тарасенко: «Сент-Луис» списали со счетов, но мы изменили ситуацию

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о попадании команды в плей-офф НХЛ.



«Смена тренера была трудным моментом, у нас было несколько очень эмоциональных разговоров. Наставник сказал, что считает «Сент-Луис» командой плей-офф, даже если мы идём на последнем месте. Наверное, после этого что-то изменилось, потому что парни начали играть друг за друга. Мы обыграли «Нэшвилл» и «Тампу», а когда побеждаешь сильных соперников, у тебя прибавляется сил и уверенности. Начинаешь думать, что это временный спад, что нужно продолжать бороться. Без сомнения, тренерский штаб проделал отличную работу.



Все переживают за игру, стоит только посмотреть на реакцию парней. Мы просто думали о ближайшем матче, не строили прогнозов на будущее, и эта стратегия оказалась подходящей. В начале сезона о «Сент-Луисе» писали статьи, где говорили, что мы уже закончили сезон, что результата не будет и нынешний год — бесполезный. Но мы верили, что можем изменить ситуацию, просто пришлось много работать», — приводит слова Тарасенко официальный сайт клуба.

Тарасенко затащил «Сент-Луис» в плей-офф! Спасли потерянный сезон «Рейнджерам» — победу, «блюзменам» — путёвку в плей-офф.