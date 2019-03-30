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Сравняет ли СКА счёт в серии с ЦСКА?

Сравняет ли СКА счёт в серии с ЦСКА?
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 30 марта, в Москве состоится второй матч финальной серии Западной конференции КХЛ с участием ЦСКА и СКА. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первом матче подопечные Игоря Никитина одержали победу со счётом 2:1, а арбитры приняли спорное решение, не засчитав гол нападающего питерского клуба Евгения Кетова. В регулярном чемпионате команда Ильи Воробьёва потерпела четыре поражения в матчах с ЦСКА.

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«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результат второго матча серии. Для этого необходимо принять участие в опросе: «Сравняет ли СКА счёт в серии с ЦСКА?».

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В ЦСКА же говорят, что им откровенно повезло.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

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